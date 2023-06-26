НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой

Брюссель пересмотрит мандат миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии и изменит его с полицейского на боевой. Об этом в Вильнюсе в понедельник заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем укреплять сухопутные, военно-морские и воздушные силы. Мандат, выданный ВВС стран - членов, будет пересмотрен и изменен со статуса воздушной полиции на боевой", - сказал он.

Так называемая воздушная полиция контролирует пространство над странами Балтии и не считается военной миссией. С боевым мандатом у истребителей альянса будут иные полномочия. В случае кризиса они смогут участвовать в боевых действиях и будут интегрированы в оборонные планы Литвы.