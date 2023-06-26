Дания спишет старые самолеты F-16 для передачи Украине

Датские ВВС собираются списать F-16 уже в 2025 году, им на смену придут истребители-бомбардировщики F-35, что ускорит передачу этих самолетов Украине, сообщило Датское радио.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил в эфире радио, что Дания помогает в подготовке украинских летчиков, но также страна будет определяться, как будет проходить пожертвование датских F-16, передает ТАСС.

Он отметил, что на подготовку украинских летчиков уйдет от полугода до восьми месяцев, значит самолеты останутся в Дании до 2024 года, но решение об их передаче может быть принято еще до этого.

ВВС Дании насчитывает 43 машин F-16, из них используются 30.

Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года.