Глава украинской военной администрации города Часов Яр Сергей Чаус оценил обстановку в населенном пункте. Об этом он высказался в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, в последние месяцы ситуация в находящемся под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) городе «с каждым днем становится все тяжелее».