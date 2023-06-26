Украина продолжает надеяться, что Германия примет участие в международной коалиции по поставкам истребителей, но правительство страны ведет себя осторожно, пишет Der Spiegel. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что у Германии нет F-16.

«Мы не в первых рядах [по поставкам F-16 - прим.ред.]. Мы не в коалиции, потому что у нас нет истребителей», - подчеркнул Писториус.

При этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее дал понять, что Киев рассчитывает на участие Германии в альянсе поставщиков - даже если у страны нет F-16. Он подчеркнул, что некоторые страны уже приняли решение о поставках истребителей, «и это будут не только F-16».

Однако канцлер Олаф Шольц «с самого начала осторожно относился» к коалиции по поставкам истребителей. 22 июня он подтвердил в Бундестаге, что немецкие поставки вооружений Киеву будут по-прежнему сосредоточены на боевых бронированных машинах, зенитных системах, артиллерии и необходимых боеприпасах, отмечает Der Spiegel.

В мае 2023 года Британия и Нидерланды объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки американских истребителей для Украины и обучения украинских пилотов.

F-16 есть у Нидерландов и в стране уже заявили, что у Амстердама нет табу в вопросах поставок оружия Киеву.