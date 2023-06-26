Пушилин сообщил о перегруппировке ВСУ на угледарском направлении

"На угледарском направлении очевидно, что противник начал некую перегруппировку после тех потерь серьезных как в живой силе, так и в технике, которые он понес в рамках пресловутого контрнаступления, там интенсивность боестолкновений снизилась существенно, но обстрелы и использование артиллерии со стороны противника продолжаются. Но ситуация абсолютно контролируемая", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".