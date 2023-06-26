Три месяца назад стало известно, что боевики украинских вооруженных формирований стали снимать с хранения советские 100-мм зенитные пушки КС-19, не эксплуатировавшиеся более трех десятков лет.

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На расположенной в необъявленном месте военной базе имелось около десятка таких орудий, предназначавшихся для борьбы с воздушными целями.

Известно, что они поступили на вооружение Советской Армии семьдесят пять лет назад и выпускались до 1957 года. Всего было изготовлено более десяти тысяч штук. Затем, в связи со значительным развитием ракет класса "земля-воздух" КС-19, как средство противоздушной обороны стали обесцениваться, тем не менее, в некоторых армиях их эксплуатируют до сих пор.

Всего же "Девятнаднадцатые" поставлялись почти в два десятка стран и в некоторых из них, например Вьетнаме, Египте, Сирии, Иране принимали участие в боевых действиях.

После распада Советского Союза на территории Украины осталось около 180 таких 100-мм артсистем. Они могут бить фугасными снарядами на дистанции в 22 241 метр.

Их масса - 9460 кг. Длина - 9230 мм, в том числе ствола - 6037 мм, высота - 2300 мм, ширина - 2300 мм. Скорострельность до пятнадцати выстрелов в минуту.

В боекомплект могут также входить бронебойно-трассирующие снаряды весом до 15,88 кг, пробивающие 185-мм брони на дистанции один километр. Скорость транспортировки - 35 км/ч. Расчет - семь человек.