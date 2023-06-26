Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск

Российские военные пресекли все попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ попытались «силами до роты» атаковать в районе Артемовска, нанося удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе города.