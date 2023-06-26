КГБ: Запад готовит боевиков для вторжения в Белоруссию

Замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что у спецслужбы есть информация о подготовке Западом боевиков для вторжения в страну. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Бычек утверждает, что подготовка боевиков ведется спецслужбами и вооруженными формированиями - в Польше это спецназ «Гром», в Литве - «Союз стрелков Литвы», на Украине - Служба безопасности Украины (СБУ) и подразделения военной разведки.

Замглавы следственного управления КГБ заявил, что боевиков после первичной подготовки отправляют на «обкатку» на поле боя в Донбассе. После возвращения они становятся инструкторами и разрабатывают планы вооруженного вторжения в Белоруссию, в том числе при поддержке войск Польши, Литвы и Украины, сказал Бычек.

Он подчеркнул, что КГБ известны личности боевиков и сотрудников иностранных спецслужб, которые занимаются их подготовкой.

По словам Бычека, власти Белоруссии готовы к этим вызовам и принимают «соответствующие меры» по поручению главы страны Александра Лукашенко.

«У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет, мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации данной угрозы», - заключил Бычек.

Ранее Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии украинского террориста, работающего на СБУ, и его пособников.