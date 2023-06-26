Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Он провел совещание с командованием и поставил задачу продолжать активное ведение разведки. Также Шойгу отметил высокую эффективность «Западной» группировки по выявлению и поражению военной техники и скоплений личного состава противника.