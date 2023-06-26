ВС России за неделю отбили более 50 атак ВСУ на луганском направлении

Военнослужащие группировки войск "Юг" за неделю отбили более 50 атак на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции, уничтожено порядка 2,6 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка 2,6 тыс. украинских боевиков и наемников", - сказал он.

Офицер сообщил, что силы группировки "Юг" за неделю пресекли действия 33 украинских диверсионно-разведывательных групп, при этом еще почти взвод солдат ВСУ добровольно сдались в плен. "Уничтожено более 70 единиц автомобильной техники и 80 различных боевых бронированных машин. Также поражено 34 буксируемых и самоходных артиллерийских систем", - рассказал собеседник агентства.