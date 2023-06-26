Мобилизация: последние новости на сегодня 26 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 июня 2023, в материале «Рамблера».

Челябинские бизнесмены приобрели пикап для бойцов на СВО

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Бизнесмены из Челябинской области приобрели для военнослужащих в зоне боевых действий на Украине пикап. Автомобиль уже доставили на передовую, пишет URA.RU со ссылкой на паблик организации «ЗОВ Миасса» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, волонтеры, которые привозят гуманитарную помощь на фронт, получили от военнослужащих просьбу доставить им автомобиль. Сроки и средства на покупку транспорта были ограничены, поэтому волонтеры обратились за помощью к предпринимателям.

Будущие контрактники рассказали о своей мотивации пойти на службу

Будущие контрактники, которые явились в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали о своей мотивации отправиться на фронт. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Там, на передовой, ребята, и они тоже ждут помощи. И я думаю, что каждый автомат может помочь в этой победе», — рассказал один из пришедших мужчин.

Другой поделился с изданием рассказом о своем опыте. По его словам, он уже выполнял боевые задачи в районе населенных пунктов Кременная, Рубежное, Попасная, Соледар и считает, что этот боевой опыт может пригодиться на линии соприкосновения.

Более 40 тысяч сирийских бойцов изъявили желание сражаться на стороне России

Более 40 тысяч сирийских военных хотели бы сражаться на российской стороне. Президент Башар Асад объявил, что потенциальные добровольцы могут обращаться напрямую в Министерство обороны РФ, не включая в цепочку правительство Сирии. Об этом пишет News.ru.

Издание напоминает, что ранее арабские и западные СМИ сообщали о десятках тысяч сирийских военных, которые присоединились к армии РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта официально заявил, что более 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока захотели помочь российским бойцам в борьбе на Украине.