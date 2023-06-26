Спецоперация на Украине 26 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 июня 2023 года.

ВС РФ подавили на краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии ВСУ

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Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» подавили более 20 минометных расчетов и около 30 позиций артиллерии Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

Он добавил, что авиация «Центра» выполнила 40 вылетов и обстреляла опорные пункты, места скопления техники, пункты временной дислокации, а также сосредоточения огневых средств и живой силы противника.

Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском

Российские разведчики уничтожили бронетранспортер M113, который перевозил боеприпасы и группу пехоты армии Украины на донецком направлении. Об этом рассказал разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы обнаружили боевую машину противника в ходе ночного дежурства и уничтожили ее прямым попаданием ПТУР. При ближайшем рассмотрении пораженной цели выяснилось, что это был БТР производства США.

«Уничтожили цель и экипаж, он направлялся в сторону Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог… На нашем счету эта восьмая цель», — отметил собеседник агентства.

Российские войска за сутки отбили 21 атаку ВСУ

Вооруженные силы РФ за сутки отбили 21 атаку войск Украины на четырех направлениях. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные Министерства обороны России.

Как говорится в сообщении, отряды украинских военных продолжили наступательные действия на донецком, краснолиманском, южно-донецком и запорожском направлениях.