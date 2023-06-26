Пленный: ВСУ из-за потерь пополняют отряды под Горловкой после каждого выхода на позиции
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь вынуждены доукомплектовывать как минимум одно из подразделений под Горловкой после каждого его выхода на боевые позиции. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валентин Гулаков.
"Мы находились на второй линии обороны [на горловском направлении], нам сказали рыть окопы, стоять на позиции, чтобы не прошел противник. Все время мы находились под артиллерийскими обстрелами, крайне редко под автоматами. Прятались в окопах от минометов, гранатометов, пару раз даже пролетала авиация. Гибли товарищи, после каждого выхода на позиции нас отправляли на доукомплектовку, обновление. Так продолжалось до тех пор, пока я не оказался в плену", - сказал он.
Гулаков уточнил, что провел на боевом посту в общей сложности 24 дня. Он подчеркнул, что резервы, которыми украинское командование закрывает нехватку личного состава, набирают из числа мобилизованных. "После каждой новой укомплектовки и обновления мы снова выходили на боевые позиции. Под постоянными артиллерийскими обстрелами я выжил каким-то чудом", - сказал пленный.
Молодого человека мобилизовали в середине февраля. Сотрудники военкомата вручили повестку на улице, когда Гулаков выгуливал собаку. С повесткой его отправили в военкомат для якобы прохождения формальной процедуры учета.
Представитель силовых структур ДНР ранее сообщил ТАСС, что российские силы взяли в плен 17 украинских бойцов, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. По его информации, сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение отправили в атаку без должной поддержки артиллерии.