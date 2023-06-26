ВСУ из-за потерь пополняют отряды под Горловкой после каждого выхода на позиции

"Мы находились на второй линии обороны [на горловском направлении], нам сказали рыть окопы, стоять на позиции, чтобы не прошел противник. Все время мы находились под артиллерийскими обстрелами, крайне редко под автоматами. Прятались в окопах от минометов, гранатометов, пару раз даже пролетала авиация. Гибли товарищи, после каждого выхода на позиции нас отправляли на доукомплектовку, обновление. Так продолжалось до тех пор, пока я не оказался в плену", - сказал он.