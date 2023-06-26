В США объяснили, почему западная техника не спасает ВСУ от поражений

Западная военная техника не помогает армии Украины одержать победу, эффективность российского оружия слишком высока. К такому выводу пришел обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен, передает РИА Новости.

Он указал, что у российской стороны численный перевес военно-воздушных сил, их самолеты превосходят украинские технологически. Также Россия может использовать большее количество дронов для сбора разведывательной информации и прямых действий против украинских военных и техники. Кроме того российские вертолеты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники, добавил обозреватель.

О’Брайен указал, что у армии РФ помимо этого много ракетных и артиллерийских установок, а также эффективных противотанковых комплексов.

По его словам, Киев получил от западных стран самую современную западную технику, однако танки Leopard и боевые машины Bradley в итоге были уничтожены российской стороной.