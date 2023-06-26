В России указали на превосходство Х-31П над Patriot

«У нас уже давно есть моделирующие модули, позволяющие сравнить наши ракеты с американскими, и у нас есть новая противорадиолокационная ракета Х-31П, которая во всех боевых ситуациях лучше ракет американского Patriot», — указал он на превосходство Х-31П.