По словам разведчика, украинские войска не предпринимают попыток наступления. Украинские позиции на этом участке находятся ниже расположения российских войск, и поэтому возможная атака ВСУ не будет успешной.

Кроме того, российские войска полностью простреливают дорогу, по которой ВСУ снабжают свои части боеприпасами. Из-за этого украинские военные назвали эту дорогу "дорогой в ад". Не имея возможности наступать, украинские военные ограничиваются применением артиллерии. В свою очередь, российские разведчики ведут наблюдение и корректируют работу своей артиллерии. В тех случаях, когда нельзя применять беспилотные летательные аппараты, для разведки используются тепловизоры. Ранее сообщалось, что российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) ведут успешную операцию по вытеснению украинских боевиков с их позиций за пределы Артемовска.