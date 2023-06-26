Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска
Российские военные постепенно оттесняют украинских бойцов дальше от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент издания рассказал, что разведчики 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск отслеживают передвижение украинской пехоты и атакуют танковые экипажи.
«В данный момент работаем по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам, которые обнаруживает наша разведка на переднем крае», — рассказал командир танкового подразделения, пояснив, что их товарищи находят противника, передают координаты, а его группа делает расчеты и производит работу с закрытых огневых позиций.
После поражения танкистами блиндажа украинские отряды оставляют позиции, в это время по ним ведется прицельный огонь из автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного пулемета с корректировкой с беспилотного летательного аппарата. Миномет калибра 82 миллиметра завершает работу, приближаясь к позициям противника на расстояние до километра.
Российский боец добавил, что из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами, чтобы как можно меньше времени находиться на открытых участках.