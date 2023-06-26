Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска

«В данный момент работаем по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам, которые обнаруживает наша разведка на переднем крае», — рассказал командир танкового подразделения, пояснив, что их товарищи находят противника, передают координаты, а его группа делает расчеты и производит работу с закрытых огневых позиций.