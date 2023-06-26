Германия не может помочь Украине истребителями F-16, поскольку у нее нет таких самолетов, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит издание Spiegel. При этом в Киеве выразили надежду на то, что Берлин все же присоединится к «коалиции по истребителям».

На данный момент не в первых рядах. Мы не в коалиции, потому что у нас нет истребителей F-16, — сказал Писториус.

Издание отмечает, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского все же ожидают, что Германия все же окажет помощь ВСУ боевыми самолетами. В Киеве пояснили, что некоторые страны уже приняли решение о поставках истребителей и речь идет не только о F-16.