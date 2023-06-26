УНИАН: в Одессе слышны взрывы
Звуки взрывов слышны в Одессе. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. На текущий момент других подробностей нет. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.
10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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