УНИАН: в Одессе слышны  взрывы

Звуки взрывов слышны в Одессе. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. На текущий момент других подробностей нет. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.

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10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.