ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

Вооруженные силы Украины обстреляли два района Донецка за 10 минут, применив 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы в 21:30. Атака началась со стороны населенного пункта Кураховка. По Кировскому району Донецка выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Через 20 минут атака пришлась и по Петровскому району — выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.