Резников обсудил с главой Пентагона контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ход контрнаступления Киева и усиление боевого потенциала украинских вооруженных сил.

"Провел разговор по телефону с моим другом и коллегой - министром обороны США Ллойдом Остином", - написал Резников на своей странице в Twitter. "Мы обсудили контрнаступление украинской армии и следующие шаги по укреплению наших вооруженных сил", - добавил он.

Глава украинского Минобороны также сообщил, что обсудил с Остином события в России.

В опубликованном ранее интервью американскому телеканалу Fox News Резников заявил, что ожидания результата от контрнаступления, которое проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ), были преувеличенными.