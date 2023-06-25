Бойцов "Шторм Z" наградили за взятие позиций ВСУ

Одиннадцать бойцов подразделения "Шторм Z" на запорожском направлении получили медали Минобороны РФ "За воинскую доблесть" II степени. Их вручил командир подразделения с позывным Али.

"Сегодня одиннадцать наших бойцов получили медали Минобороны РФ "За воинскую доблесть" II степени", - сообщил ТАСС командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

По его словам, бойцов наградили за взятие позиций ВСУ и выполнение других задач в ходе проведения специальной военной операции.