Резников назвал преувеличенными ожидания от контрнаступления ВСУ

Ожидания результата от украинского контрнаступления были преувеличенными. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», — сказал Резников.

По его словам, в ходе боевых действий есть «разные обстоятельства и разные препятствия». В частности, оборонительные линии российских войск являются очень сильными, особенно минные поля.

Также Резников опроверг предположение, что нынешние действия Вооруженных сил Украины являются «главным наступлением».

Накануне заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщало, что украинские войска продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях.