Писториус заявил о невозможности поставок Германией F-16 Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у страны нет истребителей F-16, поэтому поставка их Киеву невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра изданию Der Spiegel.

«Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16», - сказал Писториус.

На вооружении ВВС Германии стоят истребители Eurofighter и Tornado. Однако передавать их Киеву Берлин не намерен - власти неоднократно крайне сдержанно реагировали на подобные запросы украинских властей.

Министр резюмировал, что в вопросе поставок боевых самолетов Германия не находится «в первых рядах».

Гражданская и военная помощь Украине со стороны ФРГ с февраля 2022 года оценивается в 16,8 млрд евро. В Берлине в последние дни заявляли, что сосредоточатся на укреплении ПВО Киева.