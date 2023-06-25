Картаполов: в России должен появиться закон о регулировании ЧВК

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний (ЧВК). Об этом пишут "Ведомости".

Отмечается, что на вопрос, могут ли его подготовить и принять в ближайшее время, Картаполов ответил:

"Мы над этим работаем".

Он рассказал, что сейчас Госдума продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, и ЧВК являются одной из ее составляющих.