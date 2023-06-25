Андрей Картаполов: в России должен появиться закон о регулировании ЧВК
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний (ЧВК). Об этом пишут "Ведомости".
Отмечается, что на вопрос, могут ли его подготовить и принять в ближайшее время, Картаполов ответил:
"Мы над этим работаем".
Он рассказал, что сейчас Госдума продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, и ЧВК являются одной из ее составляющих.
Вместе с этим Картаполов заявил, что участники ЧВК "Вагнер", которые были в Ростове-на-Дону, "ничего предосудительного не делали", а лишь выполняли приказы своего командования.