Украинские военные ударили по Донецку из HIMARS

Украинские военные в воскресенье, 25 июня, обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Удар пришелся по району бизнес-центра «Акула», - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в результате обстрела погиб один человек, есть раненые.

ВСУ за два часа выпустили по Горловке и Донецку 10 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает РИА «Новости».

Часть снарядов была выпущена по оживленному району Донецка вблизи торгового и бизнес-центров, а также ЗАГСа.