Украинские военные ударили по Донецку из HIMARS
Украинские военные в воскресенье, 25 июня, обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Удар пришелся по району бизнес-центра «Акула», - рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что в результате обстрела погиб один человек, есть раненые.
ВСУ за два часа выпустили по Горловке и Донецку 10 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает РИА «Новости».
Часть снарядов была выпущена по оживленному району Донецка вблизи торгового и бизнес-центров, а также ЗАГСа.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что возле торгового центра «Донецк сити» в Киевском районе города фиксируется задымление после прилета.
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