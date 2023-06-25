Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 год изменит правила игры и приведет к переменам в украинском конфликте. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox.

Журналисты спросили его, сколько времени займет разрешение кризиса на Украине - месяцы или годы?

«Этот год изменит правила игры», - уклончиво ответил Резников, указав, что будет «некий путь к завершению конфликта».

Fox отмечает, что «контрнаступление» Киева безуспешно продолжается третью неделю. Когда журналисты спросили Резникова, в этом ли заключался обещанный «блицкриг» ВСУ, «он ощетинился, произнеся:

«Нет, нет, нет»

Резников охарактеризовал нынешние действия ВСУ как «своего рода подготовительную операцию». Он признал, что «русские создали очень сильные оборонительные рубежи», а прежние ожидания от наступления Киева были «завышены».