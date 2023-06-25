В Воронежской области сообщили о повреждениях домов при проходе колонны «Вагнера»

Из-за перестрелки с ЧВК «Вагнер» повреждены 19 домов вблизи поселка Елизаветовка. Об этом в воскресенье сообщил глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов.

«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений», - написал Янцов в Telegram-канале.

По его словам, угрозы для целостности домов и построек нет.

Сейчас территорию обследуют местные чиновники и специалисты Гражданской обороны Воронежской области.

Янцов заверил, что власти помогут сельчанам устранить повреждения и выплатят им компенсацию ущерба.

По его словам, пока на территории Воронежской области продолжают действовать ограничения. Об их снятии будет сообщено дополнительно.

Глава района поблагодарил жителей за стойкость и единство, которые они неизменно демонстрируют перед лицом любых испытаний.