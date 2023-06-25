В Воронежской области рассказали о повреждениях домов при проходе колонны ЧВК «Вагнер»
Глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов сообщил, что в результате стрельбы во время прохода колонны ЧВК «Вагнер» в селе Елизаветовка 19 домов получили повреждения. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений», — написал он.
В данным момент стоит вопрос ликвидации повреждений и компенсации ущерба.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 24 июня по Воронежской области в направлении Москвы проехало свыше тысячи единиц военной техники ЧВК «Вагнер». По данным канала, техника двигалась в составе четырех колонн.
Утром 25 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что выход ЧВК «Вагнер» из региона завершается «без эксцессов».