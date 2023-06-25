Подразделения ВСУ попали в огневой мешок после выступления ЧВК «Вагнер»

Подразделения ВСУ, надеясь на ослабление российской армии из-за мятежа ЧВК «Вагнер» в России, пошли в атаку и попали в огневой мешок, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на итальянские СМИ. После обстрелов российской артиллерии с разных сторон подразделения противника были разгромлены. Была уничтожена техника, вооружение и боеприпасы ВСУ.

Украинское командование направило вчера в атаку свои войска, ожидая ослабления обороны ВС РФ из-за вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», но подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» и были разгромлены, — указано в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что группировка войск ВС РФ «Восток» успешно справилась с атаками ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО. Руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов уточнил, что в ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка.