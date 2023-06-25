В Болгарии взорвался оружейный склад
Склад, где хранились разнообразные военные материалы, взорвался в ночь на воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части страны. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на местных жителей, в районе склада минувшей ночью прозвучали несколько сильных взрывов, после чего возник пожар.
Факт ЧП подтвердила полиция, уточнив, что данных о пострадавших во время инцидента нет. Территория происшествия оцеплена. Будет сформирована команда экспертов, которая не ранее чем через 72 часа проведет осмотр места ЧП.
Агентство отмечает, что склад принадлежит болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, в июле 2022 года в нем уже был пожар, причиной которого, вероятно, стал поджог, однако расследование происшествия еще продолжается.