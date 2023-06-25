Российские военные отразили 10 атак ВСУ в районе Артемовска

Вооруженные силы России отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Об этом сообщил в воскресенье, 25 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в течение суток ВСУ наступали на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. Атаки были отражены в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой народной республики.

«На донецком направлении в районе города Артемовска грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено 10 атак противника», — заявил военный специалист.