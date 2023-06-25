ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область

24 июня в регионе намеренно повредили экскаваторами покрытие на некоторых региональных дорогах, создав таким образом помехи для передвижения транспорта ЧВК.

25 июня власти Липецкой области сообщили, что движение транспорта по всем региональным участкам дорог в регионе возобновлено и там, где требовалось, проведены восстановительные работы.