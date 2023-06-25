СМИ: ВСУ обстреляли сахарный завод в Курской области

Украинская армия обстреляла сахарный завод в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Предприятие расположено в 1,5 километра от границы с Украиной. По информации издания, в завод попало шесть артиллерийских снарядов.

Пострадавших и разрушений нет.