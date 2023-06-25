Repubblica: НАТО связывалась с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
НАТО опасается ядерного инцидента, в связи с чем между альянсом и Министерством обороны России состоялись "неформальные контакты" по ситуации с ЧВК "Вагнер". Такое утверждение содержится в материале, размещенном в воскресенье в газете La Repubblica.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу "считается самым надежным собеседником", отмечает издание. Согласно его версии, центральными темами переговоров между "президентом США Джо Байденом и главами ведущих европейских государств и правительств", среди которых не было премьер-министра Италии Джорджи Мелони, стали именно избежание риска эскалации и "недопущение ядерного инцидента".
По данным газеты, внимание НАТО было сосредоточено более чем на 1,4 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Как полагают авторы публикации, Запад хотел сразу же прояснить, что его "силы не играют никакой роли в действиях, на которые решаются" мятежники.
Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей, где он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а в Минобороны назвали ложной информацию об ударе по ЧВК. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам в субботу назвал действия "Вагнера" предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.
Позднее лидер Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате был выработан план по деэскалации ситуации. Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны, которые шли на Москву, и уходит обратно в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию", кроме того, власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги".
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