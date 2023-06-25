В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ

В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом в воскресенье сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое», - написал он в Telegram-канале.

Пока о последствиях падения дрона не сообщается. Ситуацию на месте уточняют оперативные службы.

По данным губернатора, накануне в городе Грайворон дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом. Пострадавших нет, повреждены фасад и труба газоснабжения.