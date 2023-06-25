Алаудинов сообщил о возвращении бойцов "Ахмат" в зону проведения СВО

Бойцы спецподразделения "Ахмат" возвращаются в зону проведения СВО из Ростова-на-Дону и Ростовской области , куда они были временно передислоцированы для подавления вооруженного мятежа. Об этом ТАСС сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Мы "Ахмат" полностью с передовой не снимали. Были сняты только те, которых возможно было заменить другими подразделениями. На данный момент подразделения "Ахмат" потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки", - отметил он.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров , бойцы подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, "чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль".

"Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач", - написал он в Telegram-канале, отметив, что "ситуация завершилась без прямой конфронтации", а позиции бойцов в зоне СВО успешно удерживаются резервными группами.

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей, где он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а в Минобороны назвали ложной информацию об ударе по ЧВК.