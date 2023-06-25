Гусев сообщил о выходе ЧВК «Вагнер» из Воронежской области

Воронежский губернатор Гусев: выход ЧВК "Вагнер" из региона завершается "без эксцессов"
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что выход ЧВК «Вагнер» из региона завершается «без эксцессов». Сообщение размещено в Telegram-канале чиновника.
«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», — сообщил чиновник.
Отмечается, что ограничения будут полностью сняты «после окончательного разрешения ситуации». Гусев пообещал сообщить о снятии ограничений и выплате компенсаций пострадавшим позднее.
«Благодарю всех воронежцев за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм», — резюмировал свое сообщение чиновник.
Ранее губернатор Гусев называл недостоверными сообщения о движении колонн военной техники через регион.
Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
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