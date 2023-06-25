Гусев сообщил о выходе ЧВК «Вагнер» из Воронежской области

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», — сообщил чиновник.

Отмечается, что ограничения будут полностью сняты «после окончательного разрешения ситуации». Гусев пообещал сообщить о снятии ограничений и выплате компенсаций пострадавшим позднее.

«Благодарю всех воронежцев за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм», — резюмировал свое сообщение чиновник.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.