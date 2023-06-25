Военный эксперт призвал подготовить законодательную базу для работы ЧВК в России

Подобные формирования необходимо вывести из «серой зоны». Сейчас монополия на применение насилия есть только у государства, «это его характеризует».

Предположительно, бойцы «Вагнер» уедут в Белоруссию вслед за Евгением Пригожиным. Есть также вероятность, что они начнут заключать контракты с МО РФ.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. «Дело не в ЧВК. Дело в подходе вообще к этому процессу. ЧВК — это нормальная мировая практика, но у нас почему-то до сих пор нет закона о ЧВК и многих других вещей. Если мы действуем в «серой зоне», вне закона, мы должны понимать последствия этой «серой зоны». Государство обладает монополией на насилие, монополией на закон. Это характеризует государство.

Верхом всего этого является справедливость — что государство будет справедливо применять закон. Если государство делегирует эти полномочия кому-то, тем более, вне текущей законодательной базы, возникают вопросы: как разовьётся эта ситуация? Я бы не сказал, что виновато всё вот так. Что, ЧВК запретим и тому подобное. Здесь всё сложнее. Кто-то из этих бойцов уйдёт тоже в Белоруссию, чтобы продолжить работу, к примеру, в Африке. Но основная часть, которая не поддержала эти действия, подпишут контракт с Минобороны».

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесённых ВС РФ ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооружённого мятежа.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, глава ЧВК принял его предложение об остановке движения на территории России.