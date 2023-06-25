Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с боевиками и боеприпасами

Минобороны России показало видео уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевиками на купянском направлении. Видео публикуется в официальном Telegram-канале ведомства.

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На кадрах виден мощный взрыв и клубы темно-серого дыма после удара по укрепрайону высокоточным оружием.

В результате был полностью уничтожен весь запас боеприпасов и вооружения, хранящийся в этом месте.

20 июня начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российская авиация на купянском направлении нанесла десять ударов по украинским войскам. Удары были нанесены «по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике.