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Минобороны России показало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения высокоточным оружием укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

"После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием. В результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", - сообщили в ведомстве в комментариях к распространенному в воскресенье видео.

В видеоролике сначала показана местность с беспилотного летательного аппарата, а через некоторое время виден мощный взрыв.

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