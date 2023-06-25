Минобороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения высокоточным оружием укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
"После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием. В результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", - сообщили в ведомстве в комментариях к распространенному в воскресенье видео.
В видеоролике сначала показана местность с беспилотного летательного аппарата, а через некоторое время виден мощный взрыв.