Мобилизация: последние новости на сегодня 25 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 июня 2023, в материале «Рамблера».

«Тигров» Кожемяко наградили на СВО

Жители Приморского края, участвующие в специальной военной операции, проявили себя при отражении контрнаступления армии Украины, сообщает DEITA.RU.

Бойцов наградили орденами и медалями по указу главы государства Владимира Путина. Как сообщил глава региона Олег Кожемяко, «Тигровцы» удостоены ордена Мужества за настоящий героизм и стойкость при отражении контрнаступления украинских Вооруженных сил.

Указ о награждении приморцев подписал глава государства в мае текущего года. На этой неделе награды передали бойцам.

Бойцы ЦВО пообщались по телемосту со своими близкими в Свердловской области

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими Центрального военного округа и их родными из Свердловской области, сообщает телеканал «Звезда».

Защитники смогли увидеться и поговорить со своими родственниками. Близкие военнослужащих благодарили бойцов за проявляемые отвагу и мужество при исполнении боевых задач. Как напомнили матери и супруги, они любят и ждут возвращения своих сыновей и мужей домой.

Военнослужащие сообщили, что они всем обеспечены, ни в чем не нуждаются и что у них все хорошо. Как отметили бойцы, победа будет за армией России, а они в скором времени вернутся домой.

Калужанам-ветеранам СВО выдадут земельные участки

Депутаты Калужской области установили еще одну меру поддержки участников специальной военной операции, сообщает kaluganews.com.

Парламентарии приняли закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, которые были удостоены звания Героя России, награждены орденами, и при этом получили статус ветерана боевых действий. В случае гибели военнослужащего этой льготой смогут воспользоваться члены его семьи.