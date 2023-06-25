Спецоперация на Украине 25 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 июня 2023 года.

Более 240 бойцов ВСУ ликвидировали на донецком направлении СВО

В рамках специальной военной операции российские военные за прошлые сутки отразили девять атак украинской армии на донецком направлении, сообщает «РИАМО».

Украина наступала в районах населенных пунктов Веселое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка ДНР. Российской стороне удалось ликвидировать более 240 бойцов, а также подбить боевую машину пехоты, семь пикапов, гаубицы Д-20 и Д-30.

За сутки российские войска отбили атаки на южно-донецком, запорожском и краснолиманском направлениях. Был уничтожен украинский склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на авиабазе в Хмельницкой области.

Украинские войска обстреляли ДНР 38 раз за сутки

За минувшие сутки украинская армия обстреляла территорию ДНР 38 раз, сообщает «Москва 24».

На донецком направлении произошел 21 обстрел. Огонь велся из артиллерии калибра 155 миллиметров. На горловском направлении было 17 обстрелов, огонь велся из реактивной системы залпового огня и артиллерии аналогичного калибра.

Всего было выпущено 197 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Донецк и Макеевка.

Три жилых дома в Никитовском районе Горловки получили повреждения. О погибших и раненых не сообщается.

В Минобороны Украины объявили о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях

Армия Украины начала контрнаступление на четырех направлениях, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Анну Маляр.

Речь идет о Восточной группировке украинских войск. Бои ведутся в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки.