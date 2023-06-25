Потери украинской армии при контрнаступлении станут важным уроком для США, сообщает American Greatness.

По данным издания, Киев потерял огромное количество живой силы и техники. Скандальный провал послужит важным уроком для американских властей и курсантов, изучающих военное дело. Украина использует новую тактику, оборудование и оперативные планы для своих ударных бригад после нескольких месяцев интенсивной подготовки НАТО. Как отмечается в статье, обученные специалистами из Североатлантического альянса солдаты украинской армии не очень хорошо себя показали на поле боя.

Украина используют технику не слишком умело, при этом многое идет не так. Десятки танков «Леопард II» и боевых машин пехоты «Брэдли» — ультрасовременной боевой техники НАТО — были подорваны и подожжены минами, дронами-камикадзе и артиллерией во время застопорившегося наступления.

Бывший американский генерал Дэвид Петреус предсказал, что «украинцы добьются значительных прорывов и достигнут гораздо большего, чем предсказывают большинство аналитиков». Но вместо этого линия фронта едва сдвинулась с места.