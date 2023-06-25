МО: экипажи Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что ударами бомбардировщиков Су-34 были уничтожены склад и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Савчука, опорные пункты были ликвидированы в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР), а также Терны и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки, экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Тяжелыми огнемётными системами "Солнцепек" также были поражены два опорных пункта и район сосредоточения живой силы ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР)".

"На Краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" уничтожены боевая бронированная машина, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщил Савчук.