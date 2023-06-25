Постоянное увеличение запросов со стороны украинских властей о поставках оружия негативным образом сказалось на обороноспособности и мировому влиянию Соединенных Штатов, сообщает American Greatness.

Как пишет издание, запасы оружия тают, очень скоро Вашингтон не сможет удовлетворять потребности Украины и обеспечивать военную поддержку Тайваня, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке. В статье осуждаются непрекращающиеся незаконные попытки Киева пролоббировать увеличение поставок оружия.

«Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось», — говорится в материале.

У США стало меньше запасов от противотанковых средств и крупнокалиберных артиллерийских снарядов до зенитных ракет и ракет класса «земля-земля». Тем не менее, чем больше Соединенные Штаты дают, тем больше требует Владимир Зеленский — и тем больше американский народ соглашается с сочувствием к его бедственному положению.