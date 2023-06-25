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Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз

Истребители Великобритании за последние три недели 21 раз летали в воздушном пространстве Балтийского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на France-Presse.

Истребители ВВС Британии в Балтии поднимались в воздух 21 раз
© РИА Новости/Минобороны Великобритании

Полеты проходили в рамках операций Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства в ответ на вылеты российских самолетов. Отмечается, что речь идет об истребителях Typhoon, которые находятся в Эстонии и используются военным альянсом для защиты восточноевропейского фланга в качестве способа быстрого реагирования.

Также Лондон принял участие в нескольких крупных воздушных учениях с союзниками по НАТО, в том числе - Air Defender, которые состоялись в ФРГ с 12 по 23 июня.

Как сообщил ранее командующий ВВС Германии Инго Герхартц, учения Air Defender не являются провокацией против Москвы, а полеты в сторону Калининграда не запланированы.

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