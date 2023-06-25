Губернатор Ростовской области подтвердил выход «Вагнера» из Ростова

Колонна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram.

«Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области», — добавил Голубев.

О том, что бойцы «Вагнера» в полном составе покинули штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, сообщалось ранее. Вместе с ними уехал и глава ЧВК Евгений Пригожин. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина будет прекращено, сам глава ЧВК уедет в Белоруссию.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.