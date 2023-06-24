Песков: Режим КТО будет отменен в ближайшее время
В Кремле заявили, что режим контртеррористической операции будет отменен в самое ближайшее время.
"КТО будет отменена в самое ближайшее время, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Режим контртеррористической операции (КТО) была введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей в целях пресечения возможных террористических актов.
Напомним, ранее в Кремле сообщили, что при посреднических усилиях президента Беларуси Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении бойцов ЧВК “Вагнер” в свои пункты расположения.