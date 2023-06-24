Танк выехал из ворот цирка в центре Ростова-на-Дону

Находившийся в течение дня в субботу в центре Ростова-на-Дону вблизи здания штаба Южного военного округа (ЮВО) танк выехал за пределы территории ростовского цирка , передает корреспондент ТАСС.

Как сообщает в субботу корреспондент ТАСС, танк, стоявший в воротах ростовского цирка, покинул территорию вместе с колонной техники ЧВК "Вагнер". Танк выехал из ворот цирка своим ходом, после чего его погрузили на автомобильную платформу. Также территорию у здания штаба ЮВО покидает остальная находившаяся здесь военная техника.